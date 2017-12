A escola do miúdo madeirense que fintava os contínuos e se gabava ao padre de ser o melhor marcador nos torneios

Aos 11 anos já estava a caminho do Sporting, mas ainda há quem se lembre de o ver com a bola debaixo do braço a fintar os contínuos para chegar mais depressa ao campo de futebol da Escola Básica e Secundária João Gonçalves Zarco.

As notas não eram as melhores, até repetiu o 5º ano. O miúdo, que é hoje o melhor do mundo, só queria saber de bola e aproveitava todos os intervalos para jogar.

Cristiano Ronaldo tinha 10 anos quando entrou para a Gonçalves Zarco, a pedido da mãe, que não quis deixar o filho mais novo sem supervisão depois de completar a primária num externato. Ana Paula Aveiro, tia por parte do pai, trabalhava no bar dos professores da escola e recebeu a incumbência de olhar pelo sobrinho. “A encarregada de educação era a minha cunhada, mas como eu trabalhava aqui na escola pediu-me para deitar a atenção ao Cristiano”, explica à Tribuna Expresso.

Ana Paula, a tia que ainda trabalha no bar dos professores, lembra-se bem do rapazinho franzino que ficava inquieto quando se esquecia de trazer o saco para o treino do Nacional. “Era um miúdo, tinha de entrar na escola às 8 horas e às vezes esquecia o saco. Quando isso acontecia ficava perdido, não se conseguia concentrar nas aulas. Eu permiti que fosse buscar o saco algumas vezes e ainda me lembro dos dérbis familiares na Choupana. Nessa altura tinha dois sobrinhos que jogavam à bola: o Adriano Aveiro pelo Marítimo e o Cristiano Ronaldo pelo Nacional”, conta.

A tia também não esquece que todos os instantes livres na escola eram para jogar à bola e por isso era sempre dos últimos a chegar do intervalo: “Ou era a jogar à bola ou no ténis de mesa, ele também gostava do ténis de mesa”. Mas Ana Paula orgulha-se mais de outro aspeto do sobrinho: nunca foi chamada por problemas de indisciplina ou má educação. “O Ronaldo não era mal-educado, tinha era a cabeça no futebol, vivia e respirava futebol”.

Desse tempo ficou uma relação boa com o sobrinho e a tia não esquece a última vez em que Ronaldo, já craque do Real Madrid, a foi visitar. “A minha mãe, a avó do Ronaldo, vivia comigo e ele fazia sempre questão de a visitar sempre que vinha à Madeira, nem que fosse uma visita de meia hora”, explica.

A mesma avó que tinha um poster do neto colado na porta do quarto - “um poster da primeira vez que o Cristiano foi à seleção”. Uma etapa que contínuos e professores estavam longe de imaginar que seria apenas um passo na história daquele miúdo que, em 1995, viram chegar à Escola Gonçalves Zarco. Naquela altura era mais um que de diferente tinha apenas aquele gosto de jogar.

Cecília Sousa, agora na reprografia, era contínua no corredor onde Ronaldo tinha as aulas de Educação Visual e lembra-se bem do miúdo que a fintava para cortar caminho e chegar mais depressa ao campo de futebol. “Era mexido, fintava-me como faz agora e passava-me por debaixo dos braços. Era dos últimos a entrar, dos últimos a chegar do intervalo, vinha sempre transpirado de jogar, muitas vezes com a bola debaixo do braço, mas nunca foi mal educado, os miúdos há 20 anos não eram mal criados, não eram como os de agora. Eu lembro-me de falar com ele, a gente guarda sempre mais na memória os miúdos que são irrequietos”.

Dos tempos em que Ronaldo foi aluno na escola restam poucos professores. 20 anos são muitos anos, mas, entre os que ainda estão no ativo, conta-se o padre João Francisco Dias, professor de Religião e Moral. Em meados dos anos 90 do século passado, as aulas de Religião e Moral estavam cheias: mais de 80% dos pais queriam que os filhos tivessem uma educação religiosa e a família de Cristiano Ronaldo não foi diferente.

O padre tem memória de ver Cristiano Ronaldo entrar na sala, trazia já “a paixão do futebol”, mas ninguém suspeitava ou era sequer capaz de imaginar que se iria transformar no craque, no fenómeno que é hoje.

“O Cristiano não era bom aluno, acho que tinha consciência disso. E digo isto porque certo dia veio ter comigo e tirou do bolso um papel para mostrar. Era um recorte de jornal onde estava escrito 'Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador', era a notícia de um torneio onde tinha participado e era uma forma de dizer que naquilo, no futebol era o melhor. Ali estava ele, a mostrar o recorte cheio de alegria e com brilho incrível nos olhos. O futebol era a maneira de se expressar, de socializar, de encontrar amigos para jogar”.

O que o padre não sabia era que o miúdo que lhe mostrou o recorte tinha já o sonho de ser o melhor. “Não é segredo que passou dificuldades, eu imagino o que terá sofrido quando foi para o Sporting aos 11 ou 12 anos, foi a paixão pelo futebol que o fez superar todas as dificuldades. Às vezes penso se se lembra do que eu dizia nas aulas, eu repetia muitas que o mais importante é ser bom, boa pessoa. Gosto de pensar que sim, que se lembra, que os meus alunos se lembram disso”.

Cristiano Ronaldo não ficaria muito mais tempo na escola, na Madeira ou no Nacional. O registo da Escola Gonçalves Zarco, que frequentou entre 1995 e 1997 e onde fez o 5º ano (repetiu o ano), conta o breve percurso escolar do craque da seleção e do Real Madrid. Fez a primária no Externato São João e esteve dois anos na Gonçalves Zarco antes de chegar do Sporting o pedido de transferência para uma escola em Telheiras. A mudança fez-se em julho de 1997 e, depois disso, a história é a que se conhece.

Os anos de formação na academia do Sporting, a ida para equipa sénior, a transferência para o Manchester United e a entrada triunfal no Santiago Bernabéu como jogador do Real Madrid. Primeiro uma promessa, depois um craque e um fenómeno mundial que, na Madeira, tem um museu e dá nome até ao aeroporto. E, na ilha, estão algumas pessoas que o conheceram antes do estrelato, quando era apenas um miúdo cheio de sonhos que corria para o recreio a cada intervalo só para jogar mais 10 minutos à bola.