Ouiiiii! Uma mão cheia de Bolas de Ouro para Cristiano Ronaldo

Se há dois anos Cristiano como que patenteou o grito "Siiii!" ao receber a Bola de Ouro de 2014, esta noite em Paris poderá sempre lançar um "Ouiiii!" do topo da Torre Eiffel.

Uma, duas, três, quatro, cinco: uma mão cheia de Bolas de Ouro para Cristiano Ronaldo. O português de Real Madrid recebeu esta quinta-feira em Paris o troféu que distingue o melhor jogador do ano para a revista “France Football”, repetindo o feito de 2008, 2013, 2014 e 2016. Iguala assim Lionel Messi, que venceu o prémio em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

O triunfo de Ronaldo, de 32 anos, já era esperado, num ano em que juntou a Liga dos Campeões ao título de campeão espanhol, vencendo ainda a Supertaça Europeia e Supertaça de Espanha. Foi ainda o melhor marcador da Champions e contribuiu de forma decisiva para o apuramento de Portugal para o Mundial de 2018.

Além de Cristiano Ronaldo, outros dois jogadores portugueses receberam a distinção: Eusébio em 1965 e Luís Figo em 2000. Com sete Bolas de Ouro, Portugal iguala a Alemanha e a Holanda no topo dos países com mais vitórias.

Cristiano recebeu o troféu no topo da Torre Eiffel, a 300 metros do solo. "Uma grande experiência, está um pouco de frio mas é maravilhoso estar aqui", sublinhou. Já mais abrigado, num estúdio montado no monumento e numa cerimónia apresentada pelo antigo internacional francês David Ginola, o jogador português disse estar a viver "um grande momento na carreira".

"Sinto-me feliz. Feliz pela época que fizemos, ganhámos a Champions e o campeonato. Os troféus, tanto no Real Madrid como na Seleção Nacional, ajudam a ganhar estes prémios", disse ainda, sendo depois acompanhado em palco pela mãe, Dolores e pelo filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr.

O Top 10 da Bola de Ouro

1 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2 - Lionel Messi (Barcelona)

3 - Neymar (Barcelona/PSG)

4 - Gianluigi Buffon (Juventus)

5 - Luka Modric (Real Madrid)

6 - Sergio Ramos (Real Madrid)

7 - Kylian Mbappé (Mónaco/PSG)

8 - N’Golo Kante (Chelsea)

9 - Robert Lewandowski (Bayern Munique)

10 - Harry Kane (Tottenham)