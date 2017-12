Cristiano Ronaldo: “Sou o melhor jogador da história. Não há ninguém mais completo do que eu”

O futebolista português do Real Madrid Cristiano Ronaldo disse considerar-se o "melhor jogador da história", na entrevista dada à revista "France Football", que na quinta-feira o galardoou com a quinta Bola de Ouro.

"Sou o melhor jogador da história, nos bons e nos maus momentos (...). Respeito as preferências de todas as pessoas, mas não vejo ninguém melhor do que eu", afirmou o avançado luso, que arrebatou o troféu com 946 pontos, e igualou o número de conquistas de Lionel Messi. O avançado argentino do FC Barcelona ficou no segundo lugar, com 670, e Neymar no terceiro, com 361.

Ronaldo realçou o número de distinções individuais, assim como as suas características, como o facto de jogar com os dois pés, ser rápido, forte e bom no jogo de cabeça, assim como na capacidade de fazer golos e assistências. "Não é só o trabalho de ginásio, como pensam alguns, é um conjunto de coisas. Nenhum futebolista faz o que eu sou capaz de fazer e eu faço coisas que os outros não podem fazer. Não há nenhum jogador mais completo do que eu", frisou, assinalando a distinção para os 'rivais'. "As pessoas podem preferir o Messi ou o Neymar, mas nenhum é mais completo do que eu", opinou.

Sobre a rivalidade com Messi, Ronaldo reconheceu que o motivou a melhorar, quando o argentino o superou "com quatro vitórias consecutivas. Nesse momento estava triste e chateado, ia às cerimónias mas nunca ganhava. Uma vez estava mesmo desmotivado", admitiu.

Antevendo a edição de 2018 do troféu, Ronaldo encontrou dificuldades em encontrar um favorito, por considerar fundamental o campeonato do mundo, a disputar na Rússia.

O avançado merengue apelou ainda aos adeptos que confiem no seu valor, para superar o momento de forma menos positivo: "A adversidade faz com que trabalhes mais (...). A amnésia [dos adeptos] incomoda-me. O futebol é feito de ciclos. Quando as coisas não nos correm bem, os adeptos têm de nos ajudar. Ganhámos três Ligas dos Campeões em quatro, não é algo fácil. Há momentos em que as coisas não correm tão bem, que acertas no poste da baliza, que o guarda-redes defende o teu remate... mas peço às pessoas que tenham confiança".