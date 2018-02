A mensagem de CR7 que terá deixado Florentino Pérez assustado (em 2012): “Quero ir para Paris. Lá serei verdadeiramente apreciado”

Por não ser adorado no Barcelona como Messi (diz-se), Neymar mudou-se para Paris em 2017. Cinco anos antes, Cristiano Ronaldo ponderou a mesma possibilidade, revelou a revista “France Football” esta quarta-feira.

Em vésperas de embate entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, veio à superfície um alegado SMS enviado por Cristiano Ronaldo a Florentino Pérez em 2012.

Nessa mensagem, alegadamente, CR7 revelava o desejo de se mudar para Paris, para o Paris Saint-Germain, por sentir que o Real Madrid não o apoiava da mesma maneira que o Barcelona apoiava Lionel Messi.

“Quero ir para Paris. Lá serei verdadeiramente apreciado. Os franceses ficarão felizes por me terem no seu campeonato e a comunicação social fará campanha a meu favor para conquistar a Bola de Ouro”, terá escrito CR7 na época, conta a revista francesa.

Confrontado com o desejo de CR7, a reação de Florentino Pérez não terá sido a melhor. “Vens dizer-me isso quando a janela de transferências está fechada? Encontra-me um clube que aceite colocar 200 milhões de euros em cima da mesa. Com esse dinheiro pago a cláusula de rescisão do Messi e coloco-o no teu lugar”, terá respondido o presidente dos merengues, de acordo com a revista francesa.