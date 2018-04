A anatomia possível de um golo que é impossível entender de onde veio

Sim, já devem ter visto as capas, lido e ouvido os elogios, reparado como o mundo do futebol e o planeta mediático, no geral, estão a navegar na maré do feito espetacular que Cristiano Ronaldo se lembrou de fazer na terça-feira, a meio do jogo contra a Juventus.

Só isso já é incrível - o facto de o português ter feito o que fez contra a hexacampeã italiana, em casa dos transalpinos, num jogo de quartos-de-final da Liga dos Campeões e, mais ainda, com Gianluigi Buffon na baliza, um dos melhores guarda-redes da história. Mesmo que o mais incrível seja que tal ousadia tenha vindo de alguém que já fez tanta coisa no futebol (e essa é uma história batida e rebatida, como devem saber).

Nunca será possível entender o "porquê" e o "como" que levaram Ronaldo, de costas para a baliza, a acudir ao sítio onde a bola ia cair na área, a saltar, a projetar-se sem cautela no ar, a dobrar o corpo numa acrobacia perigosa e a arriscar, perdoem a expressão, partir-se todo quando caísse no chão. Ainda estávamos boquiabertos de espanto com a bola que o seu pontapé da bicicleta fez entrar na baliza e ele já tinha pensado em fazer isto há muitos segundos.

Ou talvez ele nem tenha pensado.

Terá sido uma reação automática, forçada por um instinto que aponta sempre para o que pode ser grandioso e para as coisas mais difíceis, mais espetaculares e mais superiores ao que os comuns futebolistas são capazes de fazer. Esse instinto não é igual ao nosso e, por isso, nunca conseguiremos entender o que vai na cabeça de um tipo que se lança no ar daquela maneira, mesmo que ele se chame Cristiano Ronaldo.

Mas podemos tentar entender como o português fez o que fez, pelo lado mais estético e biomecânico de um pontapé de bicicleta. Por isso, aqui ficam as imagens do momento que os fotógrafos conseguiram captar.