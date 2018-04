Ninguém se lembra de um golo assim. Mas Ronaldo já o tinha tentado

Um golo assim não se esquece e quem jogou com Cristiano Ronaldo na Madeira não se lembra ter visto uma bicicleta tão perfeita como aquela de terça-feira à noite, no jogo entre Juventus e Real Madrid (0-3).

“Não me lembro de nada assim do género. Também não é fácil marcar um golo daqueles. Ele provavelmente nem volta a marcar um assim novamente”, diz à Tribuna Expresso Ricardo Santos, que foi colega do craque do Real Madrid nos infantis do Andorinha, clube onde Ronaldo começou a jogar e onde o pai, Dinis Aveiro, era roupeiro.

O talento do miúdo de Santo António, freguesia do Funchal onde cresceu, já era evidente aos sete anos e depressa se espalhou entre os jogadores das outras equipas e as pessoas ligadas às camadas do futebol jovem madeirense, em meados dos anos 90 do século passado.

Ainda assim, entre os miúdos que jogaram contra o capitão da seleção não há memória de um golo como o que se viu no jogo contra Juventus. Mas...

“Não me lembro de ter visto, mas é capaz de ter marcado”, admite David Fraga, ex-colega na seleção da Madeira e antiga promessa do futebol madeirense. Fraga “emigrou” para Lisboa e para jogar no Benfica na mesma altura em que o colega foi para o Sporting. Na verdade, a ideia de Ronaldo poder já ter marcado assim não é descabida, pois parece certo que há anos que treina golos de bicicleta.

1 / 11 NICHOLAS KAMM/GETTY 2 / 11 GETTY 3 / 11 GETTY 4 / 11 Kevork Djansezian/Getty 5 / 11 Angel Martinez 6 / 11 Getty 7 / 11 PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GETTY 8 / 11 NurPhoto 9 / 11 Alex Caparros/Getty 10 / 11 Angel Martinez/Getty 11 / 11 Marco Canoniero/Getty

“Assim, tão perfeito, não vi, mas vi várias tentativas para fazer um golo assim, em treinos e em jogos”. Quem o diz à Tribuna Expresso é Leonel Pontes, antigo treinador de Ronaldo no Sporting e na seleção.

E a verdade é que segunda-feira, no treino de adaptação ao estádio da Juventus, Ronaldo já tinha tentado uma bicicleta, num momento que foi captado pelos fotógrafos (veja a fotografia no início deste texto).

“Aquele golo não é apenas sorte, é fruto de vários factores, mas sobretudo de um jogador que está bem, que se sente feliz, em forma física e psicológica”, assegura o ex-técnico do Sporting.

Não é coisa que aconteça todos os dias, Leonel Pontes reconhece que não. "Mas o Ronaldo é diferente, está noutro nível. Aredito que é capaz de voltar a fazer mais uma, duas, três vezes. O Ronaldo é capaz de bater os seus próprios recordes e feitos”.