Parece que o Manchester United se intrometeu na história Ronaldo-Juventus

Ter o melhor jogador do mundo não é para qualquer um. Não é um clube qualquer que pode pagar mais de 100 milhões para o contratar, muito menos dar-lhe todos os meses 2,5 milhões de euros de ordenado. Ou seja, 30 milhões por ano. Fora isto, ainda há direitos de imagem para receber.

Muito dinheiro que só poucos podem pagar. E a Juventus é o que mais força tem feito para ter Cristiano Ronaldo na equipa. Oferece-lhe tudo isto a multiplicar por 4 anos de contrato. São 120 milhões em salários.

E para ter a cereja no topo do bolo, a Juventus quer homenagerar o jogador numa cerimóna especial. Joga com o calendário e quer mostrar ao mundo CR7 no dia 7 do 7. E 7 de julho é já este sábado. Ou seja, um contrarelógio para contratar Cristiano Ronaldo.

Entre os transalpinos e o melhor dos melhores já haverá acordo, falta é acertar os termos da transferência com o Real Madrid, estima-se que por um valor a rondar os 100 milhões de euros.

Por esta altura surgem ecos de Inglaterra a dar conta que José Mourinho e o Manchester United também o querem contratar. Seria o regresso ao clube inglês, a favor o facto de Jorge Mendes representar o treinador porutuguês e também Cristiano.

A última palavra é do jogador e tudo indica que já a terá dado ao presidente e dono da Juventus.

Certo é o fim da linha no Real Madrid. Muito por culpa da relação pessoal com Florentino Perez.

Faz hoje precisamente 9 anos que Cristiano Ronaldo chegou a Madrid. Foram 9 anos de um percurso a todos os níveis exemplar. Pulverizou todos os recordes e ficará para sempre gravado na história daquele que para muitos é o melhor clube do Mundo.

Talvez por esta forte ligação ao clube, e também aos adeptos, Cristiano Ronaldo quer dispensar o desconforto de uma cerimónia de despedida. Assim que definir o futuro, Ronaldo vai dedicar um espaço nas redes sociais aos adeptos do Real Madrid.