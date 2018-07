Um reality show da vida de Cristiano Ronaldo no Facebook? É possível (e Tom Brady está metido no caldinho)

Numa altura em que entre Turim e Madrid se discute o futuro de Cristiano Ronaldo, a vida do português poderá tornar-se subitamente muito mais global. De acordo com a “Variety”, o jogador português estará a negociar com o Facebook a produção de um reality show de 13 episódios, que será transmitido no Facebook Watch, a plataforma da rede social para conteúdos vídeo.

Mostrar a vida do melhor futebolista do Mundo terá um custo para a maior rede social do planeta: nada mais, nada menos que 8,5 milhões de euros por 13 episódios. Com mais de 122 milhões de seguidores, Cristiano Ronaldo é o atleta mais popular do Facebook.

O reality show de Cristiano poderá seguir os mesmos moldes da série "Tom vs. Time", que seguiu a vida de Tom Brady, quarterback dos New England Patriots, na temporada em que o jogador da NFL completou 40 anos. O nome de Tom Brady não surge aqui apenas como inspiração: o vencedor de cinco Superbowls será também um dos produtores da série, através da empresa Religion of Sports, da qual é um dos sócios.

Os seis episódios de "Tom vs. Time" já foram vistos mais de 52 milhões de vezes no Facebook Watch.