Ciao, Juventus, aqui me tens. Ronaldo contratado por €112 milhões: “Pedi ao Real para aceitar a transferência”

Foi uma questão de tempo: Andrea Agnelli pegou num jato privado rumo à Grécia, encontrou-se com Ronaldo e a sua entourage, e o negócio fez-se. O português, sabe a Tribuna Expresso, foi contratado pela Juventus por €100 milhões (e outros 12 milhões em comissões diversas e mecanismos de solidariedade) e com um salário de €30 milhões/ano durante quatro anos.

A confirmar esta notícia está um comunicado do Real Madrid: "Atendendo à vontade e pedido expressos do jogador Cristiano Ronaldo, o Real Madrid acordou a sua transferência para a Juventus. Hoje, o Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial".

Numa carta aberta publicada no site do Real Madrid (leia AQUI na íntegra), Ronaldo disse que viveu em Madrid os anos mais felizes da sua vida. "Mas chegou o momento de sair e pedi ao Real Madrid para que me deixasse transferir. O Real conquistou o meu coração e da minha família. Quero agradecer aos companheiros de equipa, fisioterapeutas, ao presidente e aos adeptos porque fizeram tudo para que nada me faltasse. Foram nove anos apaixonantes. Refleti muito e cheguei a esta decisão. Hala Madrid"

Acaba, assim, uma história de um namoro que terá começado num espectacular pontapé de bicicleta em Turim e terminou em solo grego com um blitz do presidente Andrea Agnelli para pôr, justamente, o preto da Juventus no branco do Real Madrid.

A confirmarem-se estes valores, Cristiano Ronaldo salta diretamente para o top cinco das transferências mais caras da história do futebol - aos 33 anos. À sua frente estão Neymar (€222 milhões, Barcelona/PSG), Mbappé (€145 milhões, Mónaco/PSG) e Coutinho (€120 milhões, Liverpool/Barcelona).

[Notícia atualizada às 8h22 de 11 de julho]