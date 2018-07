O pormenor que convenceu Ronaldo a aceitar a Juventus: o carinho

Todos sabemos como se costuma dizer: “Se a montanha não vai a Maomé, vai Maomé à montanha”. Mas, hoje em dia, no mundo do futebol, a frase é outra: “Se Cristiano não ganha o Mundial, Cristiano ganha ao Mundial”.

Porque enquanto há meias-finais do torneio que junta os melhores de todo o futebol, fala-se, em todo o mundo, de apenas uma coisa: Cristiano Ronaldo na Juventus.



