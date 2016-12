Fernando Santos eleito “Treinador do Ano” pela Globe Soccer Awards

Fernando Santos venceu na categoria de “Treinador do Ano” da Globe Soccer Awards. O prémio foi entregue esta terça-feira num jantar de gala no Dubai.

Este é o segundo prémio entregue a Fernando Santos esta terça-feira. O selecionador já tinha sido eleito o melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Além disso, está entre os três finalistas da FIFA para o prémio de “Treinador do Ano”, cujo anúncio está marcado para 9 de janeiro.

Cristiano Ronaldo também foi distinguido no Globe Soccer Awards. O capitão da seleção foi eleito “Jogador do Ano”, derrotando Leo Messi, Gareth Bale, Antoine Griezmann, Jamie Vardy e Gonzalo Higuaín.