O homem que tinha um plano

Pediram-me para escrever um texto sobre o Fernando Santos e eu pensei que finalmente a comunicação social ia centrar-se em assuntos que realmente interessam, como o debate “As razões e os fundamentos para o engenheiro do Penta ter falhado o bi-tri”. Mas, afinal, o tema em discussão prende-se com o facto de o treinador português ter sido considerado o melhor selecionador do mundo em 2016, pela IFFHS. Um bocadinho menos interessante, mas pronto, guardo a minha tese de Doutoramento para outra altura. Vamos a isto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)