Para um amigável, uma equipa amiga de quem não costuma jogar

No futebol não há amigáveis, há jogos particulares ou oficiais. Mas, para este que se joga hoje no Estádio dos Barreiros, no Funchal e na ilha da Madeira, Fernando Santos preparou um onze amigo de quem não é muitas vezes titular na seleção nacional - apenas um jogador sobrevive em relação à partida, de sábado, contra a Hungria.

Esse jogador, claro, é Cristiano Ronaldo, o capitão, o melhor marcador, a estrela e o craque que vai jogar em casa, na ilha onde já tem uma estátua, um museu e, agora, um aeroporto em seu nome. Com ele vai estar uma equipa composta por segundas linhas e, ao que parece, virada para um 4-3-3.

Acompanhe o jogo AQUI, em direto, na Tribuna Expresso, a partir das 19h45.

Portugal: Marafona; João Cancelo, Bruno Alves, Luís Neto e Eliseu; Danilo, João Moutinho e Renato Sanches; Bernardo Silva, Gelson Martins e Cristiano Ronaldo.