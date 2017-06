Ao ataque sem um defesa

Portugal entrará em campo contra a Letónia sem Pepe, que se queixou de uma dor no pé direito e foi preterido por Fernando Santos, por cautela. A dupla de centrais portugueses no ataque (ou melhor, na defesa) ao Mundial-2018 será, assim, composta por José Fonte e Bruno Alves.

Depois do amigável contra o Chipre (vitória por 4-0), o selecionador faz entrar seis novos titulares: Bruno Alves, Guerreiro, William, André Gomes, Gelson e Cristiano.

Portugal alinhará então com Rui Patrício; Cédric Soares, José Fonte, Bruno Alves e Guerreiro; William, Gelson, Moutinho e André Gomes; André Silva e Ronaldo.

Os suplentes são José Sá, Beto; Neto, Bernardo Silva, Nélson Semedo, Danilo, Pizzi, Nani, Eliseu, Quaresma e Adrien.

A Letónia jogará com Andris Vanins, Vitâlijs Jagodinskis, Nikita Kolesovs, Kaspars Gorkšs, Vitalijs Maksimenko; Olegs Laizans, Jevgenijs Kazacoks, Glebs Kluškins e Aleksandrs Solovjovs; Valerijs Šabala e Davis Ikaunieks.

Portugal segue na 2ª posição do grupo B de qualificação, com 12 pontos em 5 jogos, menos três do que a Suíça, que é líder e defronta esta noite as Ilhas Faroé.

