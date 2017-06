O(s) goleador(es) do costume

Quando o jogo está chato, previsível e fechado, quem é que aparece para animá-lo com golos? Cristiano Ronaldo, obviamente. O mesmo homem que já tinha marcado contra Andorra (quatro), Ilhas Faroé (um), Hungria (um) e Letónia (dois), voltou a marcar, pelo quinto jogo consecutivo de apuramento, novamente à Letónia, e novamente por duas vezes.

Em jogo do início da 2ª volta do grupo B de qualificação para o Mundial-2018, em Riga, Ronaldo desatou um jogo cinzento ao bisar, aos 41 e aos 63 minutos, mantendo-se assim como o melhor marcador da fase de apuramento europeia (11 golos) e melhor marcador da seleção (73 golos em 139 jogos).

Mas, ultimamente, o capitão português tem andado bem acompanhado na frente de ataque, no que diz respeito a golos: André Silva também voltou a marcar - esta noite, aos 67' -, chegando ao sexto golo na qualificação, o sétimo com a camisola da seleção, em oito internacionalizações.

Num jogo mais eficaz do que espectacular, Portugal somou assim a quinta vitória consecutiva no apuramento, mantendo o 2º lugar do grupo B, com 15 pontos, menos três do que a Suíça, que venceu as Ilhas Faroé (2-0) e continuar no 1º posto.

Portugal vai agorar preparar a participação na Taça das Confederações, na Rússia, onde disputa o primeiro jogo a 18 de junho, frente ao México.