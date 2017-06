Quaresma escreve sobre Ronaldo: “O meu puto, que tal como eu não nasceu em berço de ouro, mas deu o ouro a Portugal”

O Cris não é mais do que a prova viva de que quem trabalha e dá o seu melhor todos os dias supera tudo. Dentro e fora de campo, sem nunca perder a humildade nem a capacidade de responder com talento a todas as críticas.

Nada acontece por acaso e o Cris é a prova disso, de como a vida de um atleta pode mudar e marcar o mundo para sempre quando o talento se junta ao trabalho.

E o Cris fez tudo isto sem nunca perder o sorriso "sacana" que sempre o acompanhou.

É o meu puto, o amigo de toda a vida, que tal como eu não nasceu em berço de ouro, mas deu o ouro a Portugal.