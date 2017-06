Cristiano Ronaldo: “Continuamos a acreditar no apuramento. Não é para soltar os alarmes”

Eleito o homem do jogo pela FIFA, Cristiano Ronaldo fez uma pequena declaração no final do jogo entre Portugal e México, que terminou com um empate (2-2).

“Não era o resultado que queríamos, a equipa tinha o jogo quase ganho. Sofremos um golos nos últimos minutos, mas isto é o futebol”, começou por dizer o capitão de Portugal.

“Continuamos a acreditar no apuramento. Estamos bem e tranquilos e agora é pensar no próximo jogo e ganhar, porque se ganharmos ficamos a um passo do apuramento. Não é para soltar os alarmes, é pensar no próximo jogo agora”, rematou Cristiano.