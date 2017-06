Infantino solidário com tragédia no Pedrógão Grande: “Estamos todos com Portugal”

Gianni Infantino passou apressadamente pelo centro de imprensa da Arena Kazan, onde vai assistir ao Portugal-México, mas fez questão de deixar uma mensagem ao povo português, em solidariedade com as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que vitimou mais de 60 pessoas.

Questionado pelos jornalistas sobre o arranque da Taça das Confederações, o presidente da FIFA deixou o futebol para depois, começando por lembrar a tragédia que se abateu sobre Portugal.

“Hoje é um dia muito triste. Estamos todos com Portugal e um grande abraço, de coração, a todo o país que está a passar por um momento absolutamente terrível. Não há palavras”, disse.

Recorde-se que a FIFA autorizou que os jogadores da Seleção Nacional usassem fumos negros e antes da partida vai-se fazer um minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio.