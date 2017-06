Não muda tudo, mas muda muita coisa

Fernando Santos avisou que a época desgastante iria obrigar à rotação dos titulares da Seleção durante a Taça da Confederações e o onze para o encontro com a Rússia é um espelho disso mesmo.

São quatro as alterações face ao encontro de domingo frente ao México e todas as linhas do terreno. Assim, Bruno Alves joga na vez de José Fonte, Bernardo Silva no lugar de Quaresma, Adrien Silva entra para a vez de João Moutinho e André Silva joga na frente, substituindo Nani.

Uma pequena revolução no onze, num jogo em que Portugal procura a primeira vitória nesta Taça das Confederações. A bola começa a rolar na Otkrytiye Arena, a nova casa do Spartak Moscovo, a partir das 16h00 de Lisboa.

Feitas as contas, Portugal vai jogar com: Rui Patrício; Cédric Soares, Pepe, Bruno Alves, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva, André Gomes, Bernardo Silva; André Silva e Cristiano Ronaldo.

Siga ao minuto o Rússia-Portugal, aqui na Tribuna. É só clicar aqui.