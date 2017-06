Cristiano Ronaldo no banco? Pois, não vai acontecer

Muito se falou sobre a rotação de Fernando Santos nos últimos dias, rotação essa que podia até passar por colocar Cristiano Ronaldo no banco para o jogo frente à Nova Zelândia, em que Portugal vai tentar carimbar o acesso às meias-finais da Taça das Confederações.

Pois, mas isso não vai acontecer. O capitão da Seleção será titular na frente com André Silva e as alterações do selecionador são todas lá mais atrás. A começar nas alas: sai Cédric (que fica na bancada por precaução) e Raphael Guerreiro (lesionado), para entrarem Nelson Semedo e Eliseu, que conseguiu recuperar da gripe que o impediu de treinar na sexta-feira.

De resto, Danilo entra para William descansar e Moutinho volta ao onze na vez de Adrien Silva. Quaresma está também de regresso aos titulares, com André Gomes a começar esta tarde no banco.

Assim, a Seleção Nacional vai jogar no Estádio de São Petersburgo com: Rui Patrício; Nelson Semedo, Pepe, Bruno Alves, Eliseu; Danilo, João Moutinho, Quaresma, Bernardo Silva; André Silva e Cristiano Ronaldo.

