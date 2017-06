Raphaël Guerreiro não treinou, Bernardo Silva treinou mais ou menos

No centro de estágios do Rubin Kazan, nos arredores da cidade russa, Bernardo Silva trabalhou à parte dos restantes companheiros de equipa e fez exercícios em conjunto com o fisioterapeuta António Gaspar.

O novo jogador do Manchester City lesionou-se no último sábado, frente à Nova Zelândia (4-0), em São Petersburgo, no lance que resultou no segundo golo de Portugal.

Na defesa, Raphaël Guerreiro continua sem condições para treinar e vai falhar o jogo com os chilenos, em Kazan, na que será a primeira meia-final da Taça das Confederações.

O lateral esquerdo, que deverá voltar a ser rendido por Eliseu, lesionou-se na segunda jornada frente à Rússia (1-0) e não voltou a participar nos treinos da formação lusa.

Nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, com mais de 100 jornalistas a assistir, o selecionador Fernando Santos contou com 21 jogadores, que efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem e depois com bola.

Nesse período, como tem sido habitual, Fernando Santos, sempre com um ar muito pensativo, esteve distante do grupo de trabalho, e foi o adjunto Ilídio Vale a dirigir as operações.

Mais tarde, às 17:00 (15:00 horas de Lisboa), o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão das meias-finais da Taça das Confederações, na Arena Kazan.

A partida tem início agendado para as 21h (19h em Lisboa).