Cristiano e André Silva na frente e William e Eliseu no onze: eis os titulares de Portugal para o encontro com as Ilhas Faroé

Só se fala de transferências mas, atenção, esta noite também há jogo da Seleção Nacional. Portugal joga com as Ilhas Faroé para a qualificação para o Mundial do próximo ano e não há espaço para brincadeiras: ou seja, Cristiano Ronaldo e André Silva são titulares na frente de ataque.

Quem também está no onze de Fernando Santos é William Carvalho, apesar de não jogar no Sporting por suposta lesão. João Mário, de regresso à Seleção, salta logo para o onze. De volta está também Fábio Coentrão, mas o jogador do Sporting vai começar no banco e Eliseu é titular.

Portugal vai entrar em campo com: Rui Patrício; Cedric Soares, José Fonte, Pepe e Eliseu; William Carvalho, Bernardo Silva, João Moutinho e João Mário; André Silva e Ronaldo.

