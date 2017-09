"Isto foi sempre a sofrer. Abriram o sobrolho ao Pepe, o Cédric foi atingido. Mas resistimos"

No final do encontro, André Silva referiu-se à agressividade imposta pelos húngaros durante o jogo. O avançado do AC Milan foi direto ao assunto aos microfones da RTP: "É verdade, foi complicado do início até ao fim. Foi sempre a sofrer, tivemos sempre de dar o máximo. Abriram o sobrolho ao Pepe, o Cédric foi atingindo. Mas conseguimos resistir"