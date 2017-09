Mundial à vista: Eder de regresso à seleção

Foi assim que Fernando Santos abriu as hostilidades: "São estes os convocados para a meia-final e para a final".

Na realidade, Portugal não vai disputar eliminatórias - são os últimos dois jogos do grupo B de qualificação para o Mundial-2018 - mas o selecionador tem razão na mensagem que pretende passar: Andorra e Suíça serão jogos decisivos para o futuro da seleção.

É que apenas o 1º classificado passa diretamente para o Mundial - o 2º tem de ir ao 'play-off' - e, neste momento, Portugal é 2º do grupo, com 21 pontos, três atrás da Suíça - pelo que está obrigado a vencer os últimos dois jogos para se qualificar diretamente.

Além do regresso de Eder, que tinha ficado de fora dos escolhidos para defrontar as Ilhas Faroé e a Hungria no início do mês, Renato Sanches e Gonçalo Guedes voltam aos convocados, assim como Antunes e Anthony Lopes.

"Vamos ter uma dupla jornada importantíssima, decisiva, uma meia-final em Andorra e uma final aqui, depois de vencermos Andorra. Se não vencermos seguramente não haverá final", disse o selecionador.

FRANCISCO LEONG/GETTY

De fora ficou Fábio Coentrão, com Fernando Santos a explicar a ausência do lateral esquerdo assim: "Escolhemos os jogadores que nos dão o máximo de garantias de poder estar em pleno no caso de necessidade nos 180 minutos".

Adrien, que está sem competir depois da transferência falhada para o Leicester, também é outro dos ausentes. "É óbvio que é uma baixa importante, é campeão da Europa e tem estado sempre nas convocatórias", disse o selecionador. "O meu desejo é que estivesse em competição e pudéssemos contar com ele para estes dois jogos. Espero e desejo que a situação dele volte rapidamente ao normal".

Portugal defronta Andorra no dia 7 (19h45, RTP1), no sintético do Estadi Nacional, em Andorra, e termina a qualificação a receber a Suíça, no Estádio da Luz, no dia 10 (19h45, RTP1).

Convocatória

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting);

Defesas: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cédric Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), José Fonte (West Ham), Luís Neto (Fenerbahçe), Nélson Semedo (Barcelona) e Pepe (Besiktas);

Médios: André Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mónaco), Renato Sanches (Swansea) e William Carvalho (Sporting).

Avançados: André Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moscovo), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas).