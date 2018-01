Fernando Santos: “A Itália é talvez o adversário que ninguém desejaria. Vai pôr tudo o que tem nesta Liga das Nações”

Portugal vai estrear-se na novíssima Liga das Nações no grupo A3, frente a Itália e Polónia (veja AQUI todo o sorteio).

Eis a reação de Fernando Santos, em declarações reproduzidas pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.

O sorteio

"É um sorteio com um grau de dificuldade elevado. Já conhecemos bem a Polónia, depois de os termos defrontado nos quartos-de-final do Campeonato da Europa. É uma equipa que tem jogadores de enorme qualidade e que tem vindo a subir muito. A Itália é talvez o adversário que ninguém desejaria. Ficou fora do Mundial e obviamente vai pôr tudo o que tem nesta Liga das Nações. Vai querer mostrar a potência do futebol italiano. Iremos entrar com grande vontade e determinação para tentar vencer os jogos".

A nova Liga das Nações

"Numa primeira análise, creio que esta prova tem coisas positivas. Uma delas é o facto de promover a competição em países que, teoricamente, nunca poderiam chegar a uma fase final de uma prova. Neste momento todas essas equipas têm essa janela de oportunidade. É uma competição que vai eleger um campeão por grupo, terá subidas e descidas de divisão e isso contará muito para o ranking".