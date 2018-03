Muitas alterações e Rui Mário em estreia no encontro com a Laranja Mecânica

Fernando Santos prometeu e cumpriu. O Engenheiro tinha anunciado algumas mudanças para o onze que hoje vai entrar em campo para defrontar a Holanda (19h30, RTP 1) e são nada menos do que nove as alterações no onze inicial, com destaque para a estreia em absoluto de Mário Rui, lateral do Nápoles. Sem esquecer, claro, a manutenção da estrela da companhia e herói habitual das façanhas lusas, Cristiano Ronaldo.

É este o onze de Portugal: Rui Patrício, João Cancelo, Rolando, José Fonte e Mário Rui; Manuel Fernandes, André Gomes, Adrien Silva e Bruno Fernandes; Quaresma e Cristiano Ronaldo.

