Já há que fazer depois do Mundial: FPF anuncia particulares com Croácia e Escócia

A seleção portuguesa vai realizar particulares com a Croácia e com a Escócia em setembro e outubro, respetivamente, nas datas livres da Liga das Nações da UEFA, anunciou hoje e Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal recebe a Croácia em 6 de setembro, ainda em local a designar, e visita a Escócia em 14 de outubro. De acordo com a Federação Escocesa de Futebol, o duelo será em Glasgow, no Hampden Park.

Em 10 de setembro, quatro dias depois do embate com os croatas, Portugal recebe a Itália, na primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da primeira edição da Liga das Nações da UEFA. Em 11 de outubro, três dias antes de viajar para a Escócia, a seleção nacional joga na Polónia, na segunda jornada da competição.