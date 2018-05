Fábio Coentrão não vai ao Mundial: “Não estou nas condições necessárias para representar a seleção. Boa sorte pessoal”

Fábio Coentrão foi ao Instragram revelar que não irá participar no Mundial2018, na Rússia, e que a decisão foi tomada após uma conversa com o selecionador. “Na semana passada, depois de uma grande ponderação, dei conta ao selecionador nacional que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundial”, lê-se no post.

Coentrão era, obviamente, uma das opções possíveis para Fernando Santos para o lugar de lateral-esquerdo face à consistência exibida no Sporting, onde parace ter ‘renascido’ depois de épocas apagadas no Real Madrid e no Mónaco.