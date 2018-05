Fernando Santos: "Se temos o objetivo de ganhar todos os jogos temos de marcar golos, mas também não os podemos sofrer"

A análise ao jogo

"Queria ganhar, já disse que os resultados são importantes. Um empate para mim nunca será um bom resultado. Acho que na primeira parte interpretámos muito bem o jogo, principalmente em termos ofensivos, a equipa foi rápida, fez boas circulações, a ganhar espaços e com domínio praticamente total. Depois do 2-0 começámos a cometer mais erros principalmente defensivamente. São questões coletivas, não individuais. A equipa permitiu que o adversário fizesse um golo quando não tinha grandes condições para o fazer. Demos alguma vida ao adversário, não fomos agressivos".

Golos sofridos

"Está a ser um problema. A equipa está a sofrer golos, o que não é normal, temos de pensar nisso. Depois da 2.ª parte entrámos mais macios, a permitir que a equipa da Tunísia até saísse a jogar, algo que na 1.ª parte praticamente não conseguiu. Mas a verdade é que podíamos ter matado o jogo, tivemos uma oportunidade fantástica, três jogadores nossos com hipótese de fazer golo. Não aconteceu e acabámos por sofrer. O jogo ficou equilibrado e nós defensivamente não estivemos tão bem quanto nos primeiros 30 minutos".

Atitude

"Sofremos o 2.º golo num lance que não é normal, estamos fartos de avisar para este tipo de lances, a segunda bola é muito importante. Desapertámos as desmarcações e não estou muito contente com isto. A atitude foi boa, os meus jogadores dão sempre o seu máximo, procuram fazer bem, nisso aí tenho uma equipa fantástica. Tem a ver com a forma como nos posicionámos em campo na ação defensiva. Portugal sempre foi bom na ação defensiva, não nos podemos esquecer. Se temos o objetivo de ganhar jogos temos de marcar golos, mas também não temos de os sofrer".