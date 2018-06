A um passo do mundial

O chronos diz-nos que faltam seis dias para a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de futebol, frente à Espanha (dia 15, 19h), em Sochi, um resort de verão com vista para o Mar Negro que recebeu em 2014 os Jogos Olímpicos de Inverno mais caros de sempre. Mas, se os deuses e os Santos de Fernando ajudarem, a Seleção Nacional só regressará a casa a 16 de julho, um dia depois de, no estádio Luzhniki, em Moscovo, ter vivido o momento mais bonito da sua história. O kairós de 15 milhões de portugueses, como naquele pontapé de Eder há dois anos. A eternidade.

