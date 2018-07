Seleção regressa hoje a Lisboa

A seleção portuguesa de futebol regressa hoje a Lisboa, depois da derrota frente ao Uruguai, no sábado, e da consequente eliminação do Mundial 2018 na Rússia. O voo que transporta a equipa liderada por Fernando Santos tem hora prevista de chegada às 17h30 ao Aeroporto Humberto Delgado

O torneio prossegue esta tarde com mais dois jogos dos oitavos de final: Rússia-Espanha e Crácia-Dinamarca.

Portugal, que é atualmente campeão da Europa, perdeu por 2-1 e terminou assim a sua participação no campeonato do mundo, no mesmo dia em que também a Argentina foi eliminada da competição, por ter perdido com a França.

O campeonato do mundo deste ano, que decorre na Rússia, prossegue assim já sem o campeão europeu em título, sem Cristiano Ronaldo, sem Lionel Messi e sem a campeã do mundo, a Alemanha, afastada na primeira fase.