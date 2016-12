Jesus elogia Santos: “Isto comprova o que digo há muitos anos: os treinadores portugueses são os melhores do mundo”

Jorge Jesus, treinador do Sporting, reagiu à eleição de Fernando Santos para melhor selecionador do mundo pelo IFFHS. Fê-lo numa curta declaração enviada pelos canais de comunicação do clube de Alvalade.

Jesus elogiou e felicitou o selecionador nacional pelo prémio recebido que, no seu entender, reforça uma teoria que defende há muito. “Quero felicitar o Fernando Santos pela eleição como melhor selecionador do Mundo em 2016 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Um reconhecimento mais do que merecido e justo e que comprova aquilo que eu venho a dizer há muitos anos: os treinadores portugueses são os melhores do Mundo”