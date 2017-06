Portugal eliminado do mundial sub-20

Portugal foi eliminado nos quartos-de-final do mundial sub-20 após uma derrota com o Uruguai. Portugueses e uruguaios chegaram ao final dos 90 minutos e do prolongamento empatados (2-2), com os golos da equipa nacional a serem marcados por Xande Silva e Diogo Gonçalves e Santiago Bueno e Federico Valverde do lado dos americanos.

Seguiram-se os penáltis e foi aí que Portugal caiu, com Pêpê, Zé Gomes e André Ribeiro a verem os seus remates defendidos pelo guarda-redes Santiago Meli.