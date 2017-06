A primeira vitória rumo ao Europeu que nos falta

Não se pode dizer que o histórico mais recente das seleções portuguesas não seja positivo: fomos campeões europeus com a seleção A, campeões europeus com a seleção sub-17 e... vice-campeões europeus com a seleção sub-21, em 2015.

Aquela final contra a Suécia, decidida nos penáltis, ficou encravada na garganta de Rui Jorge (recorde a entrevista com o selecionador AQUI) e também no tal histórico nacional, que não é nada mais nada menos do que brilhante (e os sub-19 também irão disputar o Europeu da categoria daqui a duas semanas...).

É por isso que a participação dos sub-21 no Europeu disputado na Polónia está envolta em grandes expectativas - por isso, e porque esta equipa conta com jogadores como Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Diogo Jota, Daniel Podence, João Cancelo e... Renato Sanches.

Foi precisamente o médio do Bayern de Munique a ser o centro das atenções nas últimas semanas, por ter sido "despromovido" aos sub-21, digamos assim, depois das presenças com a seleção A, mas Sanches nem sequer foi titular esta tarde, ao contrário do que poderia ser expectável.

FRANCISCO LEONG/GETTY

Rui Jorge optou por manter no meio-campo jogadores mais integrados no modo de jogar da seleção - Rúben Neves, João Carvalho, Bruno Fernandes e Daniel Podence -, que habitualmente se dispõe num 4-4-2 losango, hoje com Diogo Jota e Gonçalo Guedes na frente, Bruno Varela na baliza e Kevin Rodrigues, Rúben Semedo, Edgar Ié e João Cancelo no sector defensivo.

Tendo habitualmente uma ideia de jogo muito ofensiva, obtida através do ataque apoiado, a seleção de Rui Jorge correspondeu nos primeiros minutos, com Gonçalo Guedes em especial destaque individual, ainda que tenha sido Rúben Neves a enviar uma bola ao poste logo aos cinco minutos.

Do outro lado, era o benfiquista Zivkovic a dar mais nas vistas no ataque, procurando quase sempre servir o avançado Djurdjevic, mas era Portugal que dominava. Com Guedes e Podence a procurarem várias vezes as roturas nas costas da defesa adversária, foi assim que surgiu o golo. Diogo Jota desmarcou Podence, descaído para a esquerda, e o guarda-redes Milinković-Savić não conseguiu segurar o cruzamento do jogador do Sporting, com a bola a ressaltar para a cabeça de Guedes.

Portugal fazia o 1-0 aos 37 minutos e partia tranquilo para a 2ª parte, mas, ao intervalo, Rui Jorge optar por tirar Jota e fazer entrar Bruma. Por (aparente) estratégia, a equipa baixou muito mais o bloco no campo, oferecendo a bola aos sérvios e procurando frequentemente sair em transições ofensivas rápidas, precisamente para explorar a velocidade de Bruma e de Guedes.

Com muita dificuldade em ter bola e em sair com qualidade nos ataques rápidos, Portugal viu a Sérvia estar perto do empate - o cabeceamento de Grujic por pouco não entrou -, mas acabou por conseguir aumentar a vantagem, já com Renato Sanches e Iuri Medeiros em campo - e com ambos a trazerem mais qualidade ao ataque. Aos 88', depois de um grande passe a rasgar de Renato, Bruno Fernandes desmarcou-se na cara do guarda-redes e fez o 2-0.

Portugal entra a ganhar no grupo B e agora fica à espera de ver o que acontece no Espanha-Macedónia, disputado esta noite. Terça-feira, a seleção volta a jogar, desta vez contra os espanhóis (19h45, SportTV1). Venha daí esse Europeu.