Portugal começa Euro sub-21 com Renato Sanches... no banco

Portugal estreia-se esta tarde no Europeu sub-21, na Polónia, com um onze que não inclui o "reforço" Renato Sanches, que fica no banco.

Eis o onze de Portugal para defrontar a Sérvia, naquele que é o primeiro jogo do grupo B, que também inclui Espanha e Macedónia: Bruno Varela, João Cancelo, Edgar Ié, Rúben Semedo e Kevin Rodrigues; Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Carvalho; Daniel Podence, Diogo Jota e Gonçalo Guedes.

Os suplentes são Joel Pereira, Miguel Silva, Fernando Fonseca, Rebocho, Tobias Figueiredo, Francisco Ramos, Francisco Geraldes, Bruma, Renato Sanches, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Gonçalo Paciência.