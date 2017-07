Portugal na final do Europeu sub-19

A Seleção Nacional sub-19 está na final do Europeu da categoria, ao bater a Holanda por 1-0. Portugal fica agora à espera do resultado do jogo entre Inglaterra e República Checa para saber o adversário da final de sábado.

O único golo do jogo, disputado em Tbilisi, capital da Geórgia, foi marcado ainda na 1.ª parte, aos 24 minutos, por Gedson Fernandes, jogador do Benfica.