Mais uma vitória da seleção (de Rui Jorge) que praticamente só sabe ganhar

Não é que ele esteja propriamente obcecado com isso, porque o que ele quer mesmo é jogar bem e fazer com que os jogadores cresçam (é recordar AQUI nesta entrevista), mas, desde que entrou na Federação Portuguesa de Futebol, em 2011, Rui Jorge praticamente só sabe ganhar com os sub-21.

Terça-feira à noite, em Chaves, na estreia no apuramento para o Euro-2019, mais do mesmo: Portugal venceu o País de Gales, por 2-0, e Rui Jorge acrescentou mais uma vitória a um percurso praticamente imaculado: em 37 jogos oficiais como treinador nacional, 27 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas - uma com a Rússia (2-1), em 2011, na qualificação para o Euro-2013; e outra com a Espanha (3-1), este ano, no Euro-2017.

Mesmo com oito estreias no escalão - Rúben Dias, Francisco Ferreira, Gil Dias, Pedro Amaral e Bruno Xadas (titulares), e Diogo Gonçalves, Rafael Barbosa e Pedro Delgado (suplentes utilizados) - uma vez que está a começar a entrar uma nova geração na seleção (Joel Pereira, Fernando Fonseca, Rúben Neves, João Carvalho, Renato Sanches e Gonçalo Guedes são os únicos "veteranos" que se mantêm depois do Europeu disputado este ano), Portugal dominou os galeses e mostrou que há mais miúdos com talento a despontar.

PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Rúben Neves, aos 25 minutos, na conversão de penálti, e Gonçalo Guedes, aos 41 minutos, foram os marcadores, numa primeira parte bem mais interessante do que a segunda, o que deixou Rui Jorge apreensivo.

"A nossa insegurança [na segunda parte] permitiu que o adversário subisse linhas e a este nível exige-se consistência. Tínhamos obrigação de ser mais seguros, não podemos cometer esta quantidade de erros", explicou o selecionador, porque - lá está - na formação não importa ganhar a qualquer custo. "Teremos de crescer e ser bem mais fortes para chegar lá. Temos capacidade, mas teremos de a colocar em campo", acrescentou.

Com esta vitória, Portugal é o 5º do grupo 8 de qualificação, com três pontos, enquanto a Roménia (recebeu e empatou com a Suíça, 1-1) é líder com sete pontos, mas já com três jogos disputados.