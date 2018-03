O novo (e revivalista) mundo das camisolas de seleções

Esta galeria, e o tudo o que será deste pequeno texto, é, sobretudo, sobre o que os responsáveis pelo design da Nike a da Adidas fizeram até à última semana, em que foram apresentados os novos equipamentos das seleções nacionais para o próximo ciclo de dois anos.

Porque estas coisas são cíclicas ao ritmo das competições e, em junho, começa-se a jogar o Mundial de 2018, a maior montra que as duas maiores marcas desportivas que trabalham no futebol têm para darem coisas novas a quem joga, e vê, futebol.

A seleção portuguesa estreou, contra o Egito, a nova camisola que a Nike, pela voz do seu diretor de design para a Europa, Pete Hoppins, disse ser "inspirada pela conquista de há dois anos" - embora, tirando as cores, seja em tudo igual à que a Inglaterra, a França ou o Brasil também desvendaram. Mas pronto.

A marca americana, como é costuma, optou pela padronização dos desenhos das camisolas, divergindo apenas nas cores e num ou outro pormenor entre cada país, sobretudo nas camisolas secundárias.

Já a alemã Adidas seguiu um caminho mais retro, com padrões a quererem colocar-nos na cápsula do tempo e a estilos de equipamento, por exemplo, do Campeonato do Mundo de 1994. Veja-se as novas camisolas da Espanha ou da Colômbia.