Há 15 anos Ronaldo levantava a primeira Taça pela seleção (depois de passar pelo McDonald’s)

No FC Porto, José Mourinho preparava a final da Taça com a União de Leiria e marcava as capas com um estilo que o mundo haveria de conhecer: “Se algum treinador disser que vai ser campeão, digo-lhe: ‘Não serás’”. No Sporting, Boloni era passado e para substituí-lo chegava um engenheiro vindo da Grécia, de seu nome Fernando Santos, ao mesmo tempo que Jardel se desdobrava em entrevistas para mostrar aquilo que já todos tinham percebido: queria sair. No Benfica, Luís Filipe Vieira e Camacho estavam num braço de ferro para decidir um novo contrato. Os estádios estavam quase prontos, a um ano do Euro 2004, e Scolari defendia o menino, isto é, fazia estrear Quaresma num particular com a Bolívia.

Tudo isto num mês que ficou para a história por causa de uma cidade chamada Toulon.

