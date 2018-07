Portugal está na final do Europeu sub-19 após uma vitória robusta frente à seleção da Ucrânia por 5-0 nas meias-finais, num encontro disputado na cidade finlandesa de Vaasa.

A equipa orientada por Hélio Sousa dominou com completo o encontro e aos 2 minutos já estava na frente, com um golo de Pedro Correia, aposta do técnico no onze. Todos os golos seriam marcados ainda na 1.ª parte. Jota bisou aos 19’ e aos 21’, com Francisco Trincão a imitar o colega, aumentando a vantagem aos 28’ e 30’.

A Seleção Nacional vai disputar o título europeu sub-19, no domingo, com o vencedor da meia-final que vai opor Itália a França.

Com a presença na meia-final, Portugal já havia assegurado a presença no próximo Mundial sub-20, que se disputa no próximo ano na Polónia.