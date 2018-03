Sporting oficializa aquisição de André Souza

O Sporting confirmou esta quinta-feira a contratação do avançado André Souza, tendo o futebolista brasileiro assinado um contrato válido até junho de 2019 com o emblema de Alvalade, com mais dois anos de opção.

Em comunicado, o clube lisboeta não divulga os contornos financeiros da contratação, mas explica que a SAD ficou com 50% dos direitos económicos do jogador e com a opção de aquisição da totalidade do passe do brasileiro.

André, de 25 anos, que atuava no Corinthians, ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O internacional brasileiro deu nas vistas sobretudo em 2010, com apenas 19 anos, quando fez dupla com Neymar no ataque dos Santos. No ano seguinte rumou à Europa, tendo primeiro representado o Dínamo Kiev e depois o Bordéus, sem grande sucesso.

De regresso ao Brasil, voltou a defender as cores do Santos, mas também vestiu a camisola do Atlético Mineiro, do Vasco da Gama, do Sport Recife e, mais recentemente, do Corinthians.

O Sporting volta assim a reforçar o sector ofensivo, dias depois de ter garantido o empréstimo do costa-riquenho Joel Campbell ao Arsenal.

Este domingo, os 'leões' recebem o FC Porto, na 3ª jornada da Liga portuguesa, naquele que será o primeiro clássico da nova temporada, arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.