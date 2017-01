É desta que Markovic vai explodir?

Esta semana Bruno de Carvalho garantiu que Lazar Markovic ainda "vai explodir". Pois bem, Jorge Jesus ouviu as palavras do seu presidente e esta quarta-feira dá nova oportunidade ao sérvio para mostrar serviço nesta sua, para já, inconsequente passagem pelo Sporting.

Markovic jogará no lugar de Gelson Martins, que fica no banco, tal como o capitão Adrien Silva, rendido por Elias no onze para este jogo frente ao V. Setúbal, a contar para a Taça da Liga. Na frente de ataque há um holandês, mas não é Bas Dost: Jesus aposta em Luc Castaignos, que ao lado terá Bryan Ruiz.

Os leões jogam esta noite o apuramento para a final four da prova. Bastará para isso um empate. O V. Setúbal ainda tem esperanças em estar no Algarve no final do mês, mas precisa de ganhar.

O Sporting vai entrar em campo no Bonfim com: Beto, Jefferson, Douglas, Coates, Esgaio, William, Elias, Campbell, Markovic, Bryan, Castaignos

