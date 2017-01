Octávio: “O Conselho de Arbitragem é como os condutores em contramão que julgam que os outros é que estão enganados”

Em declarações a duas rádios, Octávio Machado, Diretor Geral do futebol do Spoting, criticou as conclusões da Comissão Técnica de Arbitragem, liderada por João Ferreira, no dérbi contra o Benfica. O árbitro Jorge Sousa, na altura, foi criticado pelos leões por dois lances que envolveram Pizzi e Nélson Semedo.

“O Sporting deveria ter saído da Luz com um ponto de avanço e saiu com cinco de atraso. Esta Comissão Técnica também poderia ter levado à evidência o 3.º golo que o Sporting sofreu em Guimarães ou o penálti não assinalado no jogo com o Nacional da Madeira, mas não o fez. Incidiu apenas sobre este jogo", disse à Antena 1, vincando que o “o futebol português está perplexo com o que disse João Ferreira”. Recorde-se que a Comissão Técnica de Arbitragem ‘absolveu’ Jorge Sousa.

Na TSF, Octávio Machado utilizou uma imagem curiosa: “O Conselho de Arbitragem é como aqueles condutores que circulam em contramão na autoestrada julgando que todos os outros é que estão enganados”.