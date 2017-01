Sporting: em três dias, mudam cinco coisas

Na baliza, à direita da defesa, ao centro dela, num dos lados do ataque e no tipo que joga atrás do ponta de lança. Foi aqui que Jorge Jesus decidiu mexer entre a equipa com que o Sporting defrontou (e empatou) com o Desportivo de Chaves, e a que vai jogar, de novo, contra a equipa flaviense.

Agora há Beto, Paulo Oliveira, Jefferson, Bryan Ruiz e André Filipe de início para tentarem que o Sporting siga para as meias-finais da Taça de Portugal e continue na luta por duas competições esta temporada.

Sporting: Beto; Ricardo Esgaio, Sebastián Coates, Paulo Oliveira e Jefferson; William Carvalho, Adrien Silva, Bryan Ruiz e Gelson Martins; André Filipe e Bas Dost.