Juve Leo: Sporting tem jogadores de distrital, uma estrutura que se só se queixa e atletas que jogam a passo

A Juventude Leonina, a claque mais emblemática do Sporting, emitiu um comunicado na sua página do Facebook sobre o atual momento do clube.

O texto lança críticas aos mais variados sectores do Sporting: à estrutura por ter “contratado alguns jogadores que nem na distrital têm lugar, em vez de aproveitar os talentos da formação”, arranja “desculpas com arbitragem, sorte ou azar” e fala “constantemente nas outras equipas”; e aos jogadores que “entram em campo e jogam a passo, sem atitude, sem querer, sem raça”;

“Qual será a melhor solução? O presidente? O treinador? Os jogadores? De uma vez por todas, temos que perceber que querem acabar com o Sporting Clube de Portugal, isso está à vista de todos”.