Jesus atira a toalha: “Esta época está praticamente perdida. Há um segundo lugar para disputar”

O CAMPEONATO

“Como treinador tenho a consciência que esta época em termos desportivos está praticamente perdida. Com o empate de hoje torna-se mais difícil chegar ao primeiro lugar e há o segundo lugar para ser disputado. Já estamos a trabalhar no sentido de fazer o reajustamento do plantel. Vamos começar a pensar com esse ajustamento não só para o presente mas também para o futuro”.

GOLOS DO MARÍTIMO

“Sabíamos que o Marítimo tinha 15 golos e que diz 10 eram de bola parada e sete de canto. Tínhamos alertado a equipa para este fator. Normalmente até somos uma equipa que não sofremos muitos golos de bola parada”.

A ESTREIA DE PALHINHA

“O Palhinha esteve bem. Dentro daquilo que é o primeiro jogo dele. Acho que esteve sereno, lúcido e portanto. Vamos continuar a ajustar com alguns jogadores que temos emprestados para poder olhar para o futuro e para o presente”.