Markovic deixa o Sporting (mas vai ter com um ex-Sporting)

Depois de 14 jogos, o adeus. O empréstimo de Lazar Markovic ao Sporting terminou esta segunda-feira, anunciou o clube de Alvalade, que divulgou a "revogação" do acordo com o Liverpool no seu site oficial (AQUI).

O internacional sérvio vai agora ser emprestado pelo clube inglês a um outro clube inglês que, curiosamente, também tem um outro ex-Sporting: o Hull City, treinado por Marco Silva (AQUI).

Markovic tem 22 anos e estava no Sporting desde agosto. O extremo sérvio destacou-se em Portugal em 2013/14, no Benfica, onde se sagrou campeão, tendo sido vendido ao Liverpool na época seguinte.

Contudo, nunca se conseguiu impôr no clube inglês, nem nos turcos do Fenerbahçe, para onde foi emprestado na época passada.