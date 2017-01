Pedro Madeira Rodrigues: “Isto é natural em Bruno de Carvalho. Já nos chamou de carneiros, já processou sócios, não é nada que nos admire”

Pedro Madeira Rodrigues disparou contra Bruno de Carvalho que, ontem, acusara o candidato a candidato de estar a desestabilizar a equipa. Num encontro com jornalistas, Madeira Rodrigues respondeu à letra: “Não é nada que nos tenha deixado admirados. Tenho na minha equipa algumas pessoas que estiveram nas últimas eleições com Bruno de Carvalho e sabia perfeitamente o que me esperava. Até me tinha surpreendido não ter havido até agora ainda esses ataques diretos. Já os houve, mas só por via indireta, com emissários. Agora, dizer que eu sou o desestabilizador da equipa só pode ser brincadeira. Ele tem de olhar para o espelho quando fala de desestabilizador”.



Para Madeira Rodrigues, este é um comportamento habitual em Bruno de Carvalho. “Isto é natural nele. Estamos habituados a ser maltratados pelo próprio presidente: já fomos acusados de carneiros, houve sócios processados, nada que nos admire”.