Olá, o meu nome é Matheus, joguei um minuto neste campeonato e vou ser titular no clássico

Mais do que Soares, esta é a grande surpresa dos onzes deste clássico. Depois de jogar apenas um minuto neste campeonato, Matheus Pereira é atirado aos dragões e será titular da esquerda do ataque do Sporting. Sem poder contar com Joel Campbell (e Bruno César nem no banco está), Jesus aposta no jovem brasileiro para o importante jogo frente ao FC Porto.

De resto, não há grandes surpresas. Com William Carvalho castigado, é João Palhinha que assume a titularidade à frente da defesa, situação que Jesus já tinha confirmado. Bryan Ruiz acompanha Bas Dost no ataque e Francisco Geraldes e Podence estão no banco de suplentes.

O Sporting vai entrar em campo com: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Semedo, Zeegelaar; Palhinha, Adrien, Gelson, Matheus; Bryan Ruiz e Bas Dost.