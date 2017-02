Oito coisas para ter em mente se quiser discutir o Moreirense-Sporting

Facto 1: Hoje, ou melhor, daqui a pouco (18h), o Sporting e o Moreirense encontram-se pela 17ª vez.

Facto 2: O Sporting leva uma (grande) vantagem nas vitórias. O clube de Moreira de Cónegos só conseguiu sair vitorioso do encontro duas vezes. Já o Sporting, venceu 11 vezes.

Facto 3: No que toca aos golos marcados, o clube de Alvalade também se destaca. Já marcou mais de metade dos golos do Moreirense. Mais especificamente 34 golos contra 15 do clube de Augusto Inácio.

Facto 4: E quanto às posições na primeira liga? A equipa de Jorge Jesus está em 3º lugar (com uma época pouco favorável) e o Moreirense em 15º.

Facto 5: Na Liga NOS 2016/17, o Sporting já venceu 11 jogos (e foi derrotado quatro vezes). E o Moreirense? Cinco vitórias e 12 derrotas.

Facto 6: E porque os golos são um aspeto fundamental, há que referi-los. Ora, o clube de Alvalade já marcou 36 golos nesta época (na primeira liga) e o Moreirense, 18.

Facto 7: Os golos sofridos por cada clube estão separados por nove bolas. Nesta época da primeira liga, O Sporting já sofreu 22 e o clube de Moreira de Cónegos 31.

Facto 8: Em setembro, na quarta jornada da Liga NOS, os dois clubes encontraram-se em Alvalade e o clube da casa venceu o Moreirense por 3-0.